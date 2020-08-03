Кличко распорядился рекламировать внешкольное образование

Кличко распорядился рекламировать внешкольное образование

Столичный голова Виталий Кличко распорядился рекламировать внешкольное образование в течение ближайших двух месяцев. Мэр ставит целью формирование общественного мнения о важности внешкольного образования и творческого развития учащейся молодежи Киева.

Об этом KV стало известно из отдельного поручения столичного головы Виталия Кличко от 30 июля 2020 года № 27374. 

“С целью формирования общественного мнения о важности внешкольного образования, творческого развития учащейся молодежи Киева – будущей научной элиты Украины, прошу обеспечить изготовление и размещение тематических плакатов на рекламных средствах типа: “Лайтпостер” в количестве 10 единиц и на балюстрадах эскалаторных тоннелей в количестве 34 единицы согласно предоставленным макетам сюжетов”, – говорится в поручении.

Согласно документу, срок размещения рекламы – с 3 августа по 30 сентября сего года.

Поручение адресовано зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентину Мондриевскому, начальнику Управления по вопросам рекламы КГГА Александру Смирнову, и.о. директора КП “Киевреклама” Оксане Дзядевич, директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентину Осипову и директору КП “Киевский метрополитен” Виктору Брагинскому. 

Как сообщала KV, недавно столичный голова Виталий Кличко распорядился рекламировать уличное искусство в течение ближайших двух месяцев. Мэр ставит целью популяризацию актуального уличного искусства и повышение туристической привлекательности столицы.

Фото: Макеты сюжетов


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовкиУкраинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)
Мэр Косово подхватил коронавирусМэр Косово подхватил коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Выдвинутая “слугами” Верещук - технический кандидат Кличко на выборах мэра Киева, - Гео ЛеросВыдвинутая “слугами” Верещук - технический кандидат Кличко на выборах мэра Киева, - Гео Лерос
Кличко не смог опровергнуть информацию о переводе денег фирмам КомарницкогоКличко не смог опровергнуть информацию о переводе денег фирмам Комарницкого
Кличко попытался оправдаться за сдачу волонтера в полицию, предложив цистерну краскиКличко попытался оправдаться за сдачу волонтера в полицию, предложив цистерну краски
Кличко нужно строить больницы и школы, а не флагшток - депутат КиевсоветаКличко нужно строить больницы и школы, а не флагшток - депутат Киевсовета
Кличко поручил рекламировать в Киеве грудное вскармливаниеКличко поручил рекламировать в Киеве грудное вскармливание
Кличко пожаловался, что большая часть столичной ливневой канализации не ремонтировалась десятилетиямиКличко пожаловался, что большая часть столичной ливневой канализации не ремонтировалась десятилетиями
Администрация Кличко попала под следствие из-за тендера, - СМИАдминистрация Кличко попала под следствие из-за тендера, - СМИ
Кличко поймал двух графитчиков и устроил им "воспитательную беседу"Кличко поймал двух графитчиков и устроил им "воспитательную беседу"
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столицеКличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице
Связанного с Микитасем Харченко благословили на зама Кличко, - СМИСвязанного с Микитасем Харченко благословили на зама Кличко, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости