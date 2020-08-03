Столичный голова Виталий Кличко распорядился рекламировать внешкольное образование в течение ближайших двух месяцев. Мэр ставит целью формирование общественного мнения о важности внешкольного образования и творческого развития учащейся молодежи Киева.

Об этом KV стало известно из отдельного поручения столичного головы Виталия Кличко от 30 июля 2020 года № 27374.

“С целью формирования общественного мнения о важности внешкольного образования, творческого развития учащейся молодежи Киева – будущей научной элиты Украины, прошу обеспечить изготовление и размещение тематических плакатов на рекламных средствах типа: “Лайтпостер” в количестве 10 единиц и на балюстрадах эскалаторных тоннелей в количестве 34 единицы согласно предоставленным макетам сюжетов”, – говорится в поручении.

Согласно документу, срок размещения рекламы – с 3 августа по 30 сентября сего года.

Поручение адресовано зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентину Мондриевскому, начальнику Управления по вопросам рекламы КГГА Александру Смирнову, и.о. директора КП “Киевреклама” Оксане Дзядевич, директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентину Осипову и директору КП “Киевский метрополитен” Виктору Брагинскому.

Как сообщала KV , недавно столичный голова Виталий Кличко распорядился рекламировать уличное искусство в течение ближайших двух месяцев. Мэр ставит целью популяризацию актуального уличного искусства и повышение туристической привлекательности столицы.

Фото: Макеты сюжетов