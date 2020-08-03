В Украине заработал карантин по "зонам": правила и запреты

В Украине заработал карантин по “зонам“: в каких областях закроют общественный транспорт, кафе и спортзалы

С понедельника, 3 августа, в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, согласно которым все города и районы, в зависимости от эпидемиологической ситуации, распределили на четыре зоны – красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Эпидемиологические показатели в регионах будут анализироваться каждую пятницу. Чтобы ослабить ограничения и перевести регион в другую зону – показатели должны быть в норме не менее 3 дней подряд.

Большая часть городов и районов Украины попали в "зеленую" зону. В "красной" зоне на сегодняшний день находятся Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую" зону попали Ивано-Франковск, Львов, Бережани Тернопольской области, Луцкий и Любешивский районы Волинской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемишльский и Пустомитивский районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.

В "желтой" зоне оказались Винница, Могилев-Подольский, Житомир, Бердичев, Малин, Берегово, Мукачево, Ужгород, Чоп, Яремча и другие районы Закарпатской, Тернопольской и Черновецкой областей.

В Украине заработал карантин по “зонам“: в каких областях закроют общественный транспорт, кафе и спортзалы

"Желтая зона", отмечают в Кабмине, является буферной, где показатели заболеваемости должны насторожить. В "оранжевой" и "красной" зонах запрещена работа хостелов, развлекательных заведений и ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницах, закрылись спортзалы и фитнес-центры, ограничена работа общественного транспорта, отменено посещение учебных заведений и детских лагерей.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 990 новых случаев коронавируса, что на на 122 человека меньше, чем днем ранее. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве, Черновицкой и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине уже до конца текущего года могут умереть от COVID-19 значительно больше людей, чем предполагалось еще недавно.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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