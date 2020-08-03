Медведчук с женой прибыли на отдых в оккупированный Крым

По данным СМИ, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после роSSийской аннексии.

Депутат Верховной Рады, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который также является кумом президента РоSSии Владимира Путина, в воскресенье, 2 августа, вместе со своей женой Оксаной Марченко въехал в оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в одном из украинских ведомств.

В частности Крым.Реалии информирует, что, согласно полученным данным, в автомобиле Mercedes Vito с Медведчуком и Марченко было еще несколько человек, они пересекли пункт пропуска "Каланчак" примерно в 14:30.

"Медведчук с женой поехали в оккупированный Крым. За инструкциями?" - прокомментировала эту информацию на своей странице в Facebook глава партии "Голос" Кира Рудык.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил изданию "Крым.Реалии", что нардеп въехал в аннексированный Крым.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - сообщил Бабанин.

От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказался.

По данным издания, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после роSSийской аннексии. Две фирмы - ООО "Таврия-Инвест" и ООО "Фирма Укрснаб" - в поселке Гаспра записаны на жену Медведчука Оксану Марченко.

Также, согласно декларации Медведчука, его жена имеет земельный участок под Ялтой площадью более 5 тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками.

В СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков у Симеиза. Она стала известной после того, как там встречали с шампанским Владимира Путина. Издание "Зеркало недели" писало, что эта резиденция возникла на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.