В Белом доме опровергли намерение Трампа перенести выборы

В администрации президента США выступают против проведения всеобщего голосования по почте.

В Белом доме опровергли намерение Трампа перенести выборы
Фото: twitter.com/daisysegal

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов главы государства, они состоятся 3 ноября, как и положено по американскому законодательству.

Согласно американской конституции, исключительное право определения даты выборов принадлежит Конгрессу, заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз телеканалу CBS.

"Он (Дональд Трамп, - ред.) не рассматривал возможность никакой отсрочки выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", - заявил Медоуз.

Как пояснил Медоуз, в администрации президента выступают против проведения всеобщего голосования по почте.

"Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному - всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны", - подчеркнул он.

По мнению представителя Белого дома, такой формат проведения выборов повлечет задержку, ведь власть может не справиться с подсчетом бюллетеней.

Напомним, 30 июля Трамп предложил перенести президентские выборы. Он отметил, что выборы по почте станут "наиболее неточными и мошенническими в истории". Позже президент США заявил, что не хочет переносить президентские выборы. Его твит о возможности переноса президентских выборов в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19 должен был объяснить, что нельзя проводить выборы по почте.

По данным последних опросов, потенциальный кандидат от демократов Джозеф Байден по популярности опережает Дональда Трампа. Разрыв между ними составляет, по разным данным, от 8% до 15%.

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