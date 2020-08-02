Главу МВД Индии госпитализировали с коронавирусом

55-летний министр чувствует себя хорошо.

Главу МВД Индии госпитализировали с коронавирусом
Фото: скрін відео

Министра внутренних дел Индии Амита Шаха госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Об этом 55-летний министр сообщил в твиттере.

Амит Шах написал, что прошел тестирование после того, как у него появились первые симптомы коронавирусной болезни.

"Мое здоровье в норме, но я госпитализирован по совету врачей", - добавил он.

Министр также попросил всех, кто контактировал с ним в последнее время, изолироваться и пройти тестирование.

В Индии, которая является второй по численности населения страной мира, по состоянию на утро 2 августа число инфицированных коронавирусом достигло 1 млн 750 тыс. 724 человек, умерли 37 тыс. 364 человека, выздоровели более 1 млн 140 тысяч. Три дня подряд в стране выявляют свыше 50 тысяч новых случаев ковида.

В конце июля

в Індии начали тестировать вакцину от COVID-19.

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