Отказ Тернополя и Луцка усиливать карантин в МВД пояснили приближением выборов

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах".

Отказ Тернополя и Луцка усиливать карантин в МВД пояснили приближением выборов
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Нежелание мэров Тернополя и Луцка усиливать карантин в Министерстве внутренних дел пояснили приближением выборов, из-за чего местная власть не хочет применять непопулярные меры. Однако за каждого умершего от ковид они будут нести ответственность.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Громадське радіо.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал он.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделены на четыре зоны по уровню эпидемиологической безопасности. К красной зоне, кроме Луцка и Тернополя, отнесли также Кицманский район Черновицкой области.

Против такого решения выступил советник мэра Луцка, заявив, что в городе не будут останавливать общественный транспорт. Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что таким образом "тернопольчан хотя запугать".

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что распределение на карантинные зоны не имеет политического подтекста и происходит в автоматическом режиме. Также он напомнил, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров об адаптивном карантине, местная власть по необходимости может усиливать карантин, но не послаблять.

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