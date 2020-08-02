Военно-морские и воздушные силы США провели учения в Черном море

В маневрах принял участие ракетный эсминец USS Porter.

Военно-морские и воздушные силы США провели учения в Черном море
Ракетний есмінець USS Porter
Фото: U.S. Navy

Военно-морские и воздушные силы США провели военные учения в Черном море. Об этом сообщило командование 6-го флота ВМС США.

Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.

Участие в маневрах приняли ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году наносил удары по территории Сирии, а также самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

В сообщении сказано, что отработка совместных действий американсикх сил в Европе позволит усилить готовность США действовать в Черноморском регионе.

Напомним, ракетный эсминец Porter и самолет-разведчик Poseidon остались в Черном море после участия в учениях Sea Breeze-2020.

Из-за коронавируса в нынешнем году маневры провели только на море и в воздухе. В них приняли участие более двух тысяч военных из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

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