Военно-морские и воздушные силы США провели учения в Черном море

Военно-морские и воздушные силы США провели военные учения в Черном море. Об этом сообщило командование 6-го флота ВМС США .

Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.

Участие в маневрах приняли ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году наносил удары по территории Сирии, а также самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

В сообщении сказано, что отработка совместных действий американсикх сил в Европе позволит усилить готовность США действовать в Черноморском регионе.

Напомним, ракетный эсминец Porter и самолет-разведчик Poseidon остались в Черном море после участия в учениях Sea Breeze-2020.