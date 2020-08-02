В Беларуси взяли под стражу 33 "вагнеровцев"

Белорусская прокуратура взяла под стражу 33 участника роSSийской частной военной компании "Вагнер", которых задержали в Минске 29 июля. Об этом сообщил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает DW.

Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье о подготовке массовых беспорядков.

В день задержания посол РоSSии в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне "имели намерение вылететь из Минска в Стамбул". Однако, по словам Носкевича, допросы показывают совсем другую картину.

"В ходе допросов они дают противоречивые показания. По данным следствия, о том, что группа якобы имела намерение вылететь из Минска в Стамбул, говорит меньше половины людей. Остальные указывать совсем иные точки конечного визита - другие страны, не только Турцию", - заявил он.

Задержанные, которые сообщали, что следуют в Турцию, путаются в показаниях о целях поездки.

"Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то - вроде бы охранять какие-то обьекты, а кто-то - посмотреть собор Святой Софии", - рассказал Носкевич.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанная группа является "только первой группой из 180 или 200 человек, которую планировали перебросить в Беларусь ".

"Умолкли и наши "старшие братья", уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло. Ясно, что у этой группы были другие цели, и задание следствия - выяснить эти цели. Единственное, очень прошу с военнослужащими обходиться аккуратно: они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы по отношению к ним применять какие-то жесткие меры. Это солдаты, им приказали - они пошли", - высказался Лукашенко.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители задержали 33 лиц, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе..

Девять из них являются уроженцами Украины, им обьявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК). Запрос на экстрадицию "вагнеровцев" Украина уже направила Беларуси.