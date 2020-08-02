Тернополь отказался усиливать карантин вопреки рекомендации МОЗ

Город внесли в красную зону, что предусматривает остановку общественного транспорта.

Тернополь отказался усиливать карантин вопреки рекомендации МОЗ
Фото: wikipedia.org

Городские власти Тернополя обьявили, что несмотря на рекомендацию МОЗ, не будут усиливать карантин в городе с 3 августа, поскольку не видят для этого оснований. Об этом информирует сайт Тернопольского городского совета.

"Государственной комиссией ТЭБ и ЧС Тернополь отнесен к "красному" уровню эпидемиологической безопасности, что должно было означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественнного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и т.д. Основания для принятия относительно Тернополя такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на таком же низком уровне", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, по состоянию на 1 августа в городе:

  • среднее количество ПЦР-тестирований составляет 78,1 (показатель должен быть не менше 24);
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (нормальный показатель - 11);
  • показатель динамики увеличения случаев инфицирования – 12,5 (нормальный показатель - 10).

В горсовете добавили, что "красный" уровень устанавливается в случае загружености больниц на более чем 75%, но в Тернополе этот показатель составляет 46,89%.

Поэтому городской совет решил, что с понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.

Также в понедельник состоится внеочередная сессия городского совета, на которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности постановления об отнесении Тернополя к "красной" зоне.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической безопасности. К красной зоне, кроме Луцка и Тернополя, отнесли также Кицманский район Черновицкой области.

Против такого решения выступил советник мэра Луцка, заявив, что в городе не будут останавливать городской транспорт. Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что таким образом "тернопольчан хотят запугать".

Министр охраны здоровья Максим Степанов в ответ заявил, что разделение на карантинные зоны не имеет политического подтекста и происходит в автоматическом режиме.

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