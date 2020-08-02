В зоне ООС военный подорвался на взрывном устройстве

За минувшие сутки, 2 августа, пророSSийские вооруженные формирования осуществили три неприцельных обстрела в зоне Операции Обьединенных сил. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников около населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

В то же время в минувшие сутки двое военнослужащих из состава Обьединенных сил травмировались.

Один боец получил осколочные ранения, зацепив ногой неизвестное взрывное устройство, еще один - травмировал руку на одном из опорных пунктов.

Обоих военнослужащих доставили в лечебные учреждения.

На местах событий работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, вчера боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Обьединенных сил.

С 27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобьемлющего прекращения огня. Враг устроил два обстрела и провокацию в первые полчаса перемирия . 31 июля штаб ООС сообщил, что с момента обьявления режима тишины от обстрелов не погиб ни один военный.