Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки

Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектующих.

Украинские спецназовцы вместо "калашниковых" будут использовать штурмовые винтовки
Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины реформируется и переворужается по стандартам ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56?45 мм. Это самый распространенный калибр оружия в странах Северо-Атлантического Альянса.

Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и ствол имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

В этой модели применена газовая система "Carbine" с регулируемым газовым блоком, что обеспечивает плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко делать замену разных компонентов: приклада, ствола, пистолетной рукоятки и другого навесного оборудования, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектущих. В частности, ствол и ударно-пусковой мехнизм, от которых непосредственно зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией "Daniel Defense".

Напомним, что Госпогранслужба планирует вооружить своих сотрудников пистолетами-пулеметами SMG-15 калибра 9х19 мм, разработаными ООО "Укроп".

В середине июня нынешнего года состоялись ведомственные испытания этого оружия. Специалисты проверили его тактико-технические и эргономические характеристики, а также возможности ведения стрельбы в критических условиях и при экстремальных температурах (+50 градусов и -40 градусов).

По результатам испытаний пистолет-пулемет SMG-15 зарекомендовал себя как надежный образец вооружения и показал удовлетворительные результаты.



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