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2020-08-02
В Нидерландах протестуют против ограничений из-за COVID-19
Большинство протестующих - без защитных масок.
Фото: митинг протест карантин Нидерланды
У Нидерландах, в городе Гаага люди вышли на митинг против ограничивающих мер, связанных с коронавирусной болезнью.
Об этом сообщает "Укринформ".
Митинг устроили в парке Маливельд, где обычно проходят демонстрации. На акцию собралось около 1500 человек. Все спокойно. Организаторы предупредили власти о протесте.
Большинство протестующих - без защитных масок и не придерживаются дистанции 1,5 метра.
Напомним, в субботу, 1 августа, в Берлине прошла многотысячная акция против ограничивающих мер в связи с пандемией коронавируса. В акции приняли участие около 15 тысяч человек. Они прошли маршем по центральным улицам.
Большинство участников также были без масок и не придерживались социальной дистанции.