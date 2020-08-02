В Нидерландах протестуют против ограничений из-за COVID-19

Большинство протестующих - без защитных масок.

В Нидерландах протестуют против ограничений из-за COVID-19
Фото: митинг протест карантин Нидерланды

У Нидерландах, в городе Гаага люди вышли на митинг против ограничивающих мер, связанных с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает "Укринформ".

Митинг устроили в парке Маливельд, где обычно проходят демонстрации. На акцию собралось около 1500 человек. Все спокойно. Организаторы предупредили власти о протесте.

Большинство протестующих - без защитных масок и не придерживаются дистанции 1,5 метра.

Напомним, в субботу, 1 августа, в Берлине прошла многотысячная акция против ограничивающих мер в связи с пандемией коронавируса. В акции приняли участие около 15 тысяч человек. Они прошли маршем по центральным улицам.

Большинство участников также были без масок и не придерживались социальной дистанции.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Хомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники" вокруг перемирияХомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники" вокруг перемирия
В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)
Мэр Косово подхватил коронавирусМэр Косово подхватил коронавирус
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
Блок рекламы


Похожие новости
Спецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведкиСпецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведки
Украину разделили на 4 зоны по уровню распространения covid-19Украину разделили на 4 зоны по уровню распространения covid-19
Гонконг перенес парламентские выборы на 2021 год из-за коронавирусаГонконг перенес парламентские выборы на 2021 год из-за коронавируса
20% населения Украины получат вакцину от COVID-1920% населения Украины получат вакцину от COVID-19
Евросоюз ввел санкции против 4 россиян и ГРУ РФ за кибератакиЕвросоюз ввел санкции против 4 россиян и ГРУ РФ за кибератаки
В РоSSии студента из США приговорили к 9 годам колонии за сопротивление полиции при задержанииВ РоSSии студента из США приговорили к 9 годам колонии за сопротивление полиции при задержании
Европа должна дать ответ на санкции США против Северного потока-2Европа должна дать ответ на санкции США против Северного потока-2
МИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под МинскомМИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под Минском
Венгрия поддерживает санкции против РФ, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине, - посолВенгрия поддерживает санкции против РФ, но иногда надо обсуждать, помогает ли это Украине, - посол
Таиланд продлил чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца летаТаиланд продлил чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца лета
Последние новости
Подгружаем последние новости