В Нидерландах протестуют против ограничений из-за COVID-19

У Нидерландах, в городе Гаага люди вышли на митинг против ограничивающих мер, связанных с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает "Укринформ".

Митинг устроили в парке Маливельд, где обычно проходят демонстрации. На акцию собралось около 1500 человек. Все спокойно. Организаторы предупредили власти о протесте.

Большинство протестующих - без защитных масок и не придерживаются дистанции 1,5 метра.

Напомним, в субботу, 1 августа, в Берлине прошла многотысячная акция против ограничивающих мер в связи с пандемией коронавируса. В акции приняли участие около 15 тысяч человек. Они прошли маршем по центральным улицам.

Большинство участников также были без масок и не придерживались социальной дистанции.