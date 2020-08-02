Соперница Лукашенко в предвыборной гонке Тихановская собирает многолюдные митинги

В Гродно около 10 000 человек пришли поддержать кандидата в президенты.

Соперница Лукашенко в предвыборной гонке Тихановская собирает многолюдные митинги
Фото: belsat.eu

Соперница Александра Лукашенко кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела митинг в Гродно, на нем собралось до 10 000 человек.

Об этом сообщает Белсат.

Число участников митинга оценила правозащитная организация "Гродненская весна".

Тихановская начала выступление на белорусском. Она отметила, что именно в Гродно был арестован ее муж, Сергей, вместо которого она баллотируется в президенты. 29 мая Сергея Тихановского задержали, правозащитники считают его политическим узником.

Толпа единогласно ответила: "Позор!".

Тихановская пообещала в случае победы на выборах освободить всех политических и экономических заключенных, провести референдум по возвращению конституции 1994 года и организовать честные выборы.

14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарика, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Раньше против Бабарика возбудили дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

После этого в городах Беларуси прошли акции протеста. В полиции сообщили о более 250 задержанных.

Штаб Тихановской планирует провести в субботу еще две акции - в Волковыске и в Слониме.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Хомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники" вокруг перемирияХомчак призвал не поддаваться "управляемым провокациям" и "гибридным проявлениям паники" вокруг перемирия
В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)
Мэр Косово подхватил коронавирусМэр Косово подхватил коронавирус
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
Блок рекламы


Похожие новости
Главная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила, чей КрымГлавная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила, чей Крым
В Беларуси экс-начальника охраны Лукашенко осудили на 12 летВ Беларуси экс-начальника охраны Лукашенко осудили на 12 лет
Оппоненту Лукашенко выдвинули новое обвинениеОппоненту Лукашенко выдвинули новое обвинение
Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов изданий, "которые зовут людей на майданы"Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов изданий, "которые зовут людей на майданы"
Кличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео ЛеросКличко собирается отдать “смотрящему” Комарницкому еще 400 млн гривен, несмотря на коррупционные скандалы, - Гео Лерос
Митинги, доллар по 30 и печатный станок. Смолий назвал причину своего уходаМитинги, доллар по 30 и печатный станок. Смолий назвал причину своего ухода
Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют белорусамЛукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют белорусам
Лукашенко: Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость" в борьбе с COVID-19Лукашенко: Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость" в борьбе с COVID-19
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусомЛукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
Лукашенко потанцевал с выпускниками вузов под ПовалийЛукашенко потанцевал с выпускниками вузов под Повалий
Последние новости
Подгружаем последние новости