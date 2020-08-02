Соперница Лукашенко в предвыборной гонке Тихановская собирает многолюдные митинги

В Гродно около 10 000 человек пришли поддержать кандидата в президенты.

Соперница Александра Лукашенко кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела митинг в Гродно, на нем собралось до 10 000 человек.

Об этом сообщает Белсат.

Число участников митинга оценила правозащитная организация "Гродненская весна".

Тихановская начала выступление на белорусском. Она отметила, что именно в Гродно был арестован ее муж, Сергей, вместо которого она баллотируется в президенты. 29 мая Сергея Тихановского задержали, правозащитники считают его политическим узником.

Толпа единогласно ответила: "Позор!".

Тихановская пообещала в случае победы на выборах освободить всех политических и экономических заключенных, провести референдум по возвращению конституции 1994 года и организовать честные выборы.

14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарика, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Раньше против Бабарика возбудили дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

После этого в городах Беларуси прошли акции протеста. В полиции сообщили о более 250 задержанных.

Штаб Тихановской планирует провести в субботу еще две акции - в Волковыске и в Слониме.