ПЦУ призвала усилить молитвы за мир для Украины

"Не каждый из нас может участвовать в защите родной земли, но все можем духовно приобщиться через молитву".

Православная церковь Украины призвала усилить молитвы о справедливом мире на Донбассе. Об этом говорится на сайте ПЦУ.

"Не каждый из нас может непосредственно участвовать в защите родной земли и борьбе за справедливый мир, но все мы, как христиане, можем духовно приобщаться к этому через молитву к Богу", - говорится в сообщении.

Синод ПЦУ призвал епископат, духовенство, монашество и всех верующих молиться за мир для Украины каждый день.

"Уже седьмой год подряд в наших храмах и в домашней молитве возносятся просьбы об освобождении от нашествия чужаков, об облегчении страданий и свободе для угнетенных. Мы призываем епископат, духовенство, монашество и всех верующих быть внимательными к этой нашей общей молитвенной обязанности, следить, чтобы каждый день возносилась к Богу молитва о справедливом мире для Украины", - отметили в ПЦУ.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Не прошло и получаса перемирия, как враг нарушил его условия, устроив два обстрела и провокацию.

Перемирие на Донбассе поддержал Папа Римский Франциск. Понтифик выразил надежду, что это наконец приведет к установлению подлинного мира в Украине.