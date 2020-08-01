Степанов: в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекста

Разделение регионов в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции не имеет политического подтекста. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на обвинения властей городов, которые попали в красную зону.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить "зеленый", "желтый" или "красный" уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику", - сказал министр во время рабочей поездки в Ровенскую область в субботу, передает Интерфакс-Украина.

По словам Степанова, определение уровня распространения Covid-19 в каждом регионе происходит автоматически без влияния человеческого фактора.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности.

К красной зоне, в которой предусмотрены жесткие ограничения вплоть до остановки общественного транспорта, отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Советник мэра Луцка заявил, что город не будет усиливать карантин, и считает такое решение "непрофессиональным". Мэр Тернополя также возмутился, назвав это попыткой запугать тернопольцев.