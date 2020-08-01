Степанов: в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекста

Накануне в красную зону внесли Луцк и Тернополь.

Степанов: в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекста
Фото: facebook/ Максим Степанов

Разделение регионов в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции не имеет политического подтекста. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на обвинения властей городов, которые попали в красную зону.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить "зеленый", "желтый" или "красный" уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику", - сказал министр во время рабочей поездки в Ровенскую область в субботу, передает Интерфакс-Украина.

По словам Степанова, определение уровня распространения Covid-19 в каждом регионе происходит автоматически без влияния человеческого фактора.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности.

К красной зоне, в которой предусмотрены жесткие ограничения вплоть до остановки общественного транспорта, отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Советник мэра Луцка заявил, что город не будет усиливать карантин, и считает такое решение "непрофессиональным". Мэр Тернополя также возмутился, назвав это попыткой запугать тернопольцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)
Мэр Косово подхватил коронавирусМэр Косово подхватил коронавирус
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы"
МИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под МинскомМИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под Минском
Блок рекламы


Похожие новости
Украину разделили на 4 зоны по уровню распространения covid-19Украину разделили на 4 зоны по уровню распространения covid-19
Киеврада рекомендует столичным школам начинать день с гимна УкраиныКиеврада рекомендует столичным школам начинать день с гимна Украины
Медики подготовили открытое письмо к Зеленскому и Шмыгалю с требованием прекратить политическое давление на Степанова и МинздравМедики подготовили открытое письмо к Зеленскому и Шмыгалю с требованием прекратить политическое давление на Степанова и Минздрав
Степанов представил план реформы экстренной медициныСтепанов представил план реформы экстренной медицины
20% населения Украины получат вакцину от COVID-1920% населения Украины получат вакцину от COVID-19
МИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под МинскомМИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под Минском
В НСЗУ разъяснили заявление Степанова про незаключение договоров о повышенных тарифах на экстренную медпомощьВ НСЗУ разъяснили заявление Степанова про незаключение договоров о повышенных тарифах на экстренную медпомощь
Офис генпрокурора зарегистрировал несколько производств об участии иностранцев в вооруженном конфликте против УкраиныОфис генпрокурора зарегистрировал несколько производств об участии иностранцев в вооруженном конфликте против Украины
Импорт электроэнергии из РФ подорвет евроинтеграцию УкраиныИмпорт электроэнергии из РФ подорвет евроинтеграцию Украины
В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима СтепановаВ Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова
Последние новости
Подгружаем последние новости