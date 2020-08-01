Спецслужбы РФ разжигают в Украине "войну всех против всех", - глава внешней разведки

РоSSийские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов, разъединение и поляризацию украинского общества. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк в статье для издания ZN.UA.

"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и Западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства". Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания относительно долгожданного мира на Донбассе", - отметил Кондратюк.

Глава внешней разведки отметил, что политическая цель РФ - это дестабилизация общественно-политической жизни в Украине до такого уровня, чтобы Кремль смог поставить вопрос необходимости "гуманитарной помощи".

"Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведения на этом фоне политически диверсионной и/или силовой операции по изменению руководства государства в среднесрочной перспективе", - написал Кондратюк.

По его словам, "фирменными инструментами" спецслужб РФ чаще всего становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.

Напомним, в интервью LB.ua бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес предположил, что в сентябре РоSSия может вторгнуться в Херсонскую область, прикрываясь учениями "Кавказ 2020". Он допустил, что РоSSия может захватить дамбу в Херсоне.

По мнению Ходжеса, Херсон не является конечной целью РоSSии, - генерал считает, что страна-оккупант хочет захватить Одессу.