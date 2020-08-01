Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Джохару Царнаеву

В результате теракта на Бостонском марафоне в 2013 году погибли три человека, 260 - пострадали.

Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Джохару Царнаеву
Джохар Царнаєв

Апелляционный суд первого округа США в Бостоне отменил смертный приговор 26-летнему Джохару Царнаеву - одному из организаторов теракта во время Бостонского марафона в 2013 году.

Решение принято в пятницу, 31 июля, передает Немецкая волна.

Суд оправдал Царнаева по трем пунктам обвинения, поэтому теперь проведут новые слушания, чтобы заново решить, к какому наказанию приговорить бостонского террориста. Суд согласился с позицией защиты, проведение процесса в Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных.

При этом в суде отметили, что речь идет не об оправдании Царнаева, который в любом случае будет оставаться в тюрьме до своей смерти. Новые слушания необходимы, чтобы выяснить, будет ли он казнен.

Президент США Дональд Трамп назвал такое решение "бестолковым". Он использовал это для предвыборной агитации, написав, что его конкурент в президентской гонке от Демократической партии Джо Байден "выступает против смертного приговора даже для убийц полицейских и детей".

Напомним, в 2013 году братья Царнаевы - Джохар и Тамерлан - организовали теракт на Бостонском марафоне. В результате погибли трое жителей Бостона, ранения и контузии получили более 260 человек. Старший брат - Тамерлан - был убит при задержании.

Суд в Бостоне в 2015 году приговорил Джохара Царнаева к смертной казни. Его признали виновным по 30 статьям, 17 из которых предусматривали наказание в виде смертной казни.

Адвокаты Царнаева признали, что их подзащитный и его брат заложили две бомбы вблизи финишной линии марафона. Однако они утверждали, что Джохар Царнаев следовал указаниям Тамерлана.

Джохара Царнаева содержат в тюрьме для особо опасных преступников в штате Колорадо.

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