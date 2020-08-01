Режим самоизоляции будет действовать для лиц, прибывающих из ОРДЛО

Зато админграницу с Крымом можно будет пересекать, не уходя на самоизоляцию.

Командование операцией Объединенных сил приняло решение продлить действие карантина для тех, кто прибывает на подконтрольную правительству территорию через линию разграничения в Донбассе. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Граждан Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускать только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации".

Таким образом, согласно указанному выше решению, люди, прибывающие с временно оккупированного Донбасса, будут обязаны, как и раньше, устанавливать приложение "Дій вдома" и идти на 14-дневную самоизоляцию или проходить обсервацию в определенных местными властями местах.

Отметим, что 1 августа вступает в силу постановление правительства (№641 от 22 июля), которым отменяется ряд норм, действовавших прежде. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом.

Планировалось отменить нормы об обязательной самоизоляции для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Итак, с 1 августа админграницу с Крымом можно будет пересекать, не уходя на самоизоляцию, а для Донбасса эта норма останется в силе.

Напомним, с 1 августа вступает в силу постановление Кабинета Министров "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2". Все регионы Украины теперь будут делиться на четыре зоны: так называемые красная, оранжевая, желтая и зеленая.

Переход из одной зоны в другую возможен после того, как в регионе пять дней подряд наблюдаются изменения одного из определенных показателей.