На Луганщине 4 диверсантам, которые взорвали мост в 2014 году, объявили подозрения

В Луганской области четырем участникам организованной преступной группы, которые в июле 2014 года совершили подрыв моста, объявлено подозрение в диверсии, а также в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"По данным следствия, в начале июля 2014 года житель города Лисичанска, находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ - так называемой «армии Юго-Востока» - создал и возглавил преступную группу. В нее вошли еще трое жителей Донецкой области. Участники группировки имели целью осуществление минирования и подрыва важных объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку на автомобильном мосту между населенными пунктами Золотаревка Попаснянского района Луганской области и Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области, проходящем через железнодорожные пути. Переправа была заминирована с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.

Деятельность преступной группы остановлена 24 июля 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганщины от незаконных вооруженных формирований РФ .

К одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, других участников преступной группы объявили в розыск.