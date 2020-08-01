На Луганщине 4 диверсантам, которые взорвали мост в 2014 году, объявили подозрения

Преступная группировка имела целью осуществить минирование и подрыв важных объектов инфраструктуры.

На Луганщине 4 диверсантам, которые взорвали мост в 2014 году, объявили подозрения
Прокуратура Луганской области (архивное фото)
Фото: prokuratura.org.ua

В Луганской области четырем участникам организованной преступной группы, которые в июле 2014 года совершили подрыв моста, объявлено подозрение в диверсии, а также в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"По данным следствия, в начале июля 2014 года житель города Лисичанска, находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ - так называемой «армии Юго-Востока» - создал и возглавил преступную группу. В нее вошли еще трое жителей Донецкой области. Участники группировки имели целью осуществление минирования и подрыва важных объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку на автомобильном мосту между населенными пунктами Золотаревка Попаснянского района Луганской области и Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области, проходящем через железнодорожные пути. Переправа была заминирована с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.

Деятельность преступной группы остановлена 24 июля 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганщины от незаконных вооруженных формирований РФ.

К одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, других участников преступной группы объявили в розыск.

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