Самолет Качиньского могли подорвать изнутри

Катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском могла произойти в результате двух взрывов. К такому выводу пришла парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы.

Об этом говорится в видео о результатах расследования, которое опубликовал председатель комиссии Антонио Мацеревич, сообщает "РБК-Украина".

Как считают в комиссии польского Сейма, на борту президентского самолета Ту-154 произошли два взрыва. Так один взрыв произошел в дальней части левого крыла, а другой - непосредственно у фюзеляжа самолета. Об этом свидетельствуют состояние тел погибших и повреждения элементов самолета.

Кроме того, в отчете парламентской комиссии говорится, что на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки - тротила, гексогена и пентрита.

Напомним, Смоленская катастрофа, в которой

погиб польский президент, произошла 10 апреля 2010 года.

Самолет, на борту которого находились 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского, разбился при заходе на посадку на аэродром "Смоленск-Северный" в условиях сильного тумана и ограниченной видимости. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Польская прокуратура обвинила роSSийских диспетчеров в катастрофе самолета Ту-154 с президентом Польши на борту. По мнению польских правоохранителей, диспетчеры, а также некое "третье лицо" умышленно спровоцировали катастрофу польского правительственного лайнера.

Качиньский направлялся в РоSSию на траурные мероприятия по случаю семидесятой годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.