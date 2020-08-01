Кравчук дал интервью в эфире роSSийского пропагандистского ток-шоу
Во время спора в студии Кравчук спросил: "Я хоть слово сказал, что РоSSия Донбасс бомбила?"
Вновь назначенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью роSSийской журналистке Ольге Скабеевой на телеканале "РоSSия 1" в прямом эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут".
Об этом сообщает "Лига Новости".
Интервью проходило в формате видеоконференции и продолжалось около 20 минут. Кравчук рассказал, как он видит свою работу в Трехсторонней контактной группе, и пытался объяснить, что Украина и РоSSия должны договориться о Донбассе, прекратить стрелять, научиться уважать друг друга.
Ему отвечали в агрессивно-наступательной манере. В какой-то момент разговор превратился в спор, собеседники говорили, перебивая друг друга, и Кравчук спросил ведущую: "Я хоть слово сказал, что РоSSия Донбасс бомбила?»
Ближе к концу интервью Кравчук пригласил Скабееву в Киев и заявил, что сможет убедить ее за несколько часов.
Напомним, новый глава украинской делегации в составе Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса
Леонид Кравчук пояснил, на какие компромиссы готов идти. Первый - "особая система управления". Второй компромисс - "свободная экономическая зона".
Кроме того, он заявил, что выборы в ОРДЛО можно проводить, когда там "будут хоть какие-то капельки украинской власти, украинской жизни".