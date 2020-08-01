Мэр Косово подхватил коронавирус

"В понедельник поднялась температура, сдал тест, сегодня получил положительный результат".

Мэр Косово подхватил коронавирус
Фото: pravda.if.ua

Мэр Косово (районный центр в Ивано-Франковской области) Юрий Плосконос заразился коронавирусом.

Он написал об этом в фейсбуке.

Случилось то, что должно было случиться, имею подтвержденный диагноз ковид. В понедельник поднялась температура, сдал ПЦР-тест, сегодня получил положительный результат... Подхватить вирус было только вопросом времени. Кроме меня, положительный тест еще у одного сотрудника горсовета", - рассказал мэр Косово.

Напомним, что Плосконос уже второй мэр в Ивано-Франковской области, у которого обнаружен COVID-19.

Ранее в этом месяце переболел городской голова Коломыи Игорь Слюзар. Он успешно поборол болезнь и уже вернулся к работе.

Ивано-Франковская область с начала эпидемии зафиксировала 4557 случаев коронавирусной болезни (по состоянию на конец июля), в том числе за последние сутки - 111.

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