В США во время учений пропали без вести 8 морпехов, один погиб

Военные отрабатывали упражнения по десантированию групп реагирования Морской пехоты США.

В США во время учений пропали без вести 8 морпехов, один погиб
Фото: www.ukrinform.ua

Вследствие инцидента с затоплением штурмового бронетранспортера-амфибии у побережья Калифорнии близ острова Сан-Клементе один морской пехотинец США погиб, еще восемь пропали без вести.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на телеканал ABC News.

"Один морской пехотинец погиб, восемь военных остаются пропавшими без вести, еще двое ранены после инцидента с бронетранспортером AAV, что произошел 30 июля около побережья Южной Калифорнии", - цитирует телеканал заявление командования Первой экспедиционной дивизии морской пехоты США.

Инцидент произошел во время отработки военных упражнений по десантированию групп реагирования Морской пехоты США.

Сейчас несколько кораблей и вертолетов ВМС США, а также Береговой охраны ведут поиски пропавших морских пехотинцев в районе острова Сан-Клементе. Как уточняют в сообщении, всего на бронетранспортере, который десантируется с корабля и преодолевает определенное расстояние к берегу моря, находились 15 американских военных морпехов.

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