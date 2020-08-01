В США во время учений пропали без вести 8 морпехов, один погиб

Вследствие инцидента с затоплением штурмового бронетранспортера-амфибии у побережья Калифорнии близ острова Сан-Клементе один морской пехотинец США погиб, еще восемь пропали без вести.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на телеканал ABC News.

"Один морской пехотинец погиб, восемь военных остаются пропавшими без вести, еще двое ранены после инцидента с бронетранспортером AAV, что произошел 30 июля около побережья Южной Калифорнии", - цитирует телеканал заявление командования Первой экспедиционной дивизии морской пехоты США .

Инцидент произошел во время отработки военных упражнений по десантированию групп реагирования Морской пехоты США .