В Украине завершился весенний призыв на военную службу

В войска направились более 16 тыс. человек.

В Украине завершился весенний призыв на военную службу
Фото: mil.gov.ua

В Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020". Всем 16 тыс. призывников перед отправкой в войска сделали тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Призваны и отправлены в войска (силы) в целом 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины - 5460 человек; Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; Государственную пограничную службу Украины - 1,3 тыс. человек", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в фейсбуке.

В Генштабе отметили, что особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможность предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, готовым учиться для получения следующего уровня высшего образования.

Напомним, Министерство образования и науки совместно с Офисом президента и Генеральным штабом разработали решение, позволяющее выпускникам колледжей и университетов, которые будут иметь желание продолжить обучение на следующей ступени образования, получить отсрочку от весеннего призыва.

В марте этого года президент Украины издал указ №103/2020 о перенесении весеннего призыва и увольнении военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года из-за распространения коронавируса.

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