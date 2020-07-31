Украину разделили на 4 зоны по уровню распространения covid-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню распространения covid-19. Распределение начнет действовать с 3 августа, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает hromadske.

Фото: Олег Немчінов

Как распределили регионы

В «красную» зону попали города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В «оранжевую» зону вошли Ивано-Франковск, Львов и Бережаны Тернопольской, а также:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области,

Тисьменицкий район Ивано-Франковской области,

Николаевский, Перемышльский и Пустомитивский районы Львовской области,

Бучацкий район Тернопольской области.

В «желтую» зону попали Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме, а также:

Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,

Гороховский, Кверцивський, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области,

Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области,

Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области,

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,

Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Вся остальная территория Украины, в том числе и Киев , попала в«зеленую» зону.

Государственная комиссия каждую пятницу будет обновлять разделение Украины на зоны. Изменения будут действовать с понедельника следующей недели.