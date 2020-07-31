Зеленский подписал закон о поддержке "Артека" и "Молодой гвардии"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» о дополнительной государственной поддержке на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID- 19)». Закон №784-их Верховная Рада приняла 14 июля", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии", остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц.

Кроме того, закон устанавливает, что государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, приобретение горюче-смазочных материалов во время карантина.

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с отменой в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5098 детей, государство в соответствии с действующими договорами о закупке услуг оздоровления и отдыха в этих учреждениях не осуществило закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57 866 791 гривен.

"Закон позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений", - отмечают в пресс-службе президента.

Напомним, после оккупации Россией Крыма "Артек" перебазировался на территорию санаторного комплекса «Пуща-Озерная».

Детский центр "Молодая гвардия" расположен на берегу Черного моря в Одессе.