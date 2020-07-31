Экс-премьер Фокин может стать участником ТКГ

Участником Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин.

Об этом вновь назначенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, сообщает "Укринформ".

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают в Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", - сказал Кравчук.

Витольду Фокину 88 лет, родился в с. Новониколаевка (ранее Днепропетровская область, УССР) - украинский советский государственный деятель, премьер-министр Украины (23 октября 1990 - 1 октября 1992). Народный депутат Украины 1-го созыва (в 1991-1994 годах).

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Указ президента о его назначении был подписан 30 июля.

Как сообщается на сайте президента, бывший глава Украинского государства Леонид Кравчук имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня. Новый глава делегации Украины в ТКГ будет активно объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в рамках работы группы.