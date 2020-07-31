Украинские правоохранители передадут Беларуси доказательства преступной деятельности боевиков ЧВК "Вагнер"

Аваков оценил информацию о задержании под Минском "вагнеровцев" как "крайне опасный прецедент".

Украинские правоохранители передадут Беларуси доказательства преступной деятельности боевиков ЧВК "Вагнер"
Фото: konkurent.ua

Правоохранительные органы передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер" на территории Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков роSSийской частной военной компании "Вагнер" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

"Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента страны", - цитирует пресс-служба главу министерства.

"По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, РоSSийской Федерации", - отметил министр.

Аваков обратился к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации.

"Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий роSSийских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году. Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, но и у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе под Донецком, в Славянске и Горловке", - отметил глава МВД.

Он добавил, что Национальная полиция Украина расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников. МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям.

"Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер"", - пообещал Арсен Аваков.

Ранее сегодня

Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев". 9 из них являются гражданами Украины.

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