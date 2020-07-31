В Офисе президента объяснили, у кого будут выходные в новые государственные праздники

Речь идет об исламских Ураза-байраме и Курбан-байраме, иудейских Песахе, Рош-га-Шане и Хануке, а также о католической Пасхе.

В Офисе президента разъяснили особенности законопроекта о предоставлении госстатуса отдельным религиозным праздникам.

Речь идет об исламских Ураза-байраме и Курбан-байраме, иудейских Песахе, Рош-га-Шане и Хануке, а также о католической Пасхе, информирует пресс-служба главы государства.

"Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - пояснил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

"Согласно Конституции, Украина является демократическим и правовым государством, гарантирует соблюдение основных прав человека. Одним из них является право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Статья 35 Конституции Украины подчеркивает, что это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность", - отметил Жовква.

Он отметил, что Украина выбрала главным вектором внешней политики европейскую интеграцию, а в странах Европейского Союза глубоки традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям.

"В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям", - добавил Жовква.

Отметим, что глава государства поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос о предоставлении статуса государственных отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Соответствующий указ №303/2020 глава государства подписал 30 июля 2020 года.

Напомним, что создание закона о государственных праздниках входит в план законопроектной работы Верховной Рады на 2020 год.

В последний раз упорядочить праздники в Украине пытались в 2017 году, когда Институт национальной памяти разработал соответствующий законопроект. Тогда предлагалось определить государственный праздник как "праздник, установленный в Украине в честь события или лица, имевших исключительное историческое значение, влияние на обретение Украиной независимости, развитие государственности и суверенитета и свидетельствующих о преемственности государственных и демократических традиций".

Религиозные праздники в этом законопроекте относились к "традиционным" наряду с такими, как Новый год, День матери, День отца.