Глава МИД пообещал помочь Минздраву преодолеть "трудности перевода" географических названий

Министерство ошиблось относительно названий и статуса нескольких государств.

Глава МИД пообещал помочь Минздраву преодолеть "трудности перевода" географических названий
Фото: надано Дмитром Кулебою

Министерство иностранных дел будет помогать своим коллегам из Министерства здравоохранения правильно переводить географические названия.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, передает 5 канал.

"Как только мы узнали про эти трудности перевода, с которыми сталкиваются наши коллеги из Минздрава, мы сразу предложили им свою экспертную помощь и возможность наладить сотрудничество таким образом, чтобы в дальнейшем подобные ошибки не возникали", – отметил Кулеба, комментируя вопрос об ошибках на правительственных информационных ресурсах.

Речь идет о документе, где указано количество больных коронавирусом в мире. В перечне из 214 стран с переводом нескольких названий Минздрав ошибся.

В частности, в перечне отметили Западную Сахару как отдельную страну, гражданам которой разрешено приезжать в Украину. На самом деле это спорная территория. Она еще должна определиться между независимостью и пребыванием в составе Марокко. До настоящего времени европейские столицы, включая Киев, не признавали независимости Западной Сахары.

Также список Минздрава ставил под сомнение целостность Китая - вопреки официальной позиции Украины. Так как одним из государств в документах ведомства значится "Тайвань". Теперь на сайте спорных названий нет.

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