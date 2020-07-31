Глава МИД пообещал помочь Минздраву преодолеть "трудности перевода" географических названий

Министерство иностранных дел будет помогать своим коллегам из Министерства здравоохранения правильно переводить географические названия.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, передает 5 канал.

"Как только мы узнали про эти трудности перевода, с которыми сталкиваются наши коллеги из Минздрава, мы сразу предложили им свою экспертную помощь и возможность наладить сотрудничество таким образом, чтобы в дальнейшем подобные ошибки не возникали", – отметил Кулеба, комментируя вопрос об ошибках на правительственных информационных ресурсах.

Речь идет о документе, где указано количество больных коронавирусом в мире. В перечне из 214 стран с переводом нескольких названий Минздрав ошибся.

В частности, в перечне отметили Западную Сахару как отдельную страну, гражданам которой разрешено приезжать в Украину. На самом деле это спорная территория. Она еще должна определиться между независимостью и пребыванием в составе Марокко. До настоящего времени европейские столицы, включая Киев , не признавали независимости Западной Сахары.

Также список Минздрава ставил под сомнение целостность Китая - вопреки официальной позиции Украины. Так как одним из государств в документах ведомства значится "Тайвань". Теперь на сайте спорных названий нет.