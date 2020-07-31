Международный арбитраж начал рассматривать дело о захвате РФ объектов "Укрэнерго" в Крыму

Инвестиционный спор продолжается с 2018-го.

Международный арбитраж начал рассматривать дело о захвате РФ объектов "Укрэнерго" в Крыму
Фото: Макс Требухов

Международный арбитраж начал рассмотрение дела национальной энергетической компании "Укрэнерго" против РоSSии относительно потери активов в Крыму.

Пресс-служба компании информирует, что Арбитражный суд в Париже 16 июля начал рассмотрение дела о незаконном захвате РоSSийской Федерацией инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории АР Крым.

В рамках дела "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией договора от 1988 года между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, а именно за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих "Укрэнерго ".

Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

"По состоянию на сегодня арбитражный суд отказал роSSийской стороне в ходатайстве о возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как НЭК "Укрэнерго" подаст в суд свое развернутое исковое заявление. Процессуальный календарь для остального арбитража будет установлен после того, как суд примет решение о необходимости разделения дела на этапы", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2018 НЭК "Укрэнерго" направила в РоSSию сообщение об инвестиционном споре, касающемся активов компании в Крыму.

В августе 2019 компания сообщила РоSSийской Федерации о передаче требований в арбитражный суд.

Интересы НЭК "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии. LALIVE имеет большой международный опыт в области энергетики и горной промышленности, и в частности успешный опыт поддержки исков украинских компаний к РоSSии в связи с экспроприацией активов.

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