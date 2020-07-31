Выдвинутая “слугами” Верещук - технический кандидат Кличко на выборах мэра Киева, - Гео Лерос

Кандидат в мэры Киева от “Слуги народа” Ирина Верещук на телеэфирах открыто защищает своего основного конкурента, действующего городского главу Виталия Кличко.

Об этом KV стало известно из сообщения народного депутата Гео Лероса на его странице в Facebook, к с которым нардеп опубликовал еще и соответствующий видеоролик.

Депутатом обнародован фрагмент из эфира на телеканале “Апостроф ТВ”, где депутат Киевсовета Юрий Левченко рассказывал о нарушениях Виталия Кличко, в частности – о подписании им 28 незаконных договоров аренды. А Ирина Верещук начала его перебивать, заявляя, что вины Кличко в этом нет, а в конце даже назвала озвучивание Левченко такой информации “популизмом”.

“Кличко – реальный кандидат от “Слуги народа”! Маски сняты, Верещук тупо защищает Кличко на дебатах, такой вот неприкрытый технический кандидат”, – написал Гео Лерос.

Он также обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с вопросом, зачем выдвигать технического кандидата в городе, где представители “Слуги народа” выиграли выборы в Верховную Раду во всех округах.

“Владимир Зеленский, у “Слуги народа” было первое место в столичном рейтинге, все 13 нардепов-мажоритарщиков по Киеву выиграли от СН, зачем было так поступать?” – резюмировал парламентарий.

Напомним, в результате внутренних праймериз партии “Слуга народа” было решено выдвинуть на пост мэра Киева Ирину Верещук которая ранее была городским главой Равы-Русской.

Фото: Supportyourart