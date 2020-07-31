Адвокат: дело о Томосе без признаков уголовного преступления расследовалось 8 месяцев

Государственное бюро расследований, объявив о закрытии дела относительно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, должен назвать тех, кто понесет ответственность за трату государственных ресурсов на «расследование», длившееся более восьми месяцев. Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в своей заметке на фейсбуке.

"Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили. Более 8 месяцев только на Томос! А еще десятки таких же пустых производств, с которыми десятки следователей и прокуроров возятся скоро полтора года, тратя миллионы и миллионы гривен налогоплательщиков исключительно с целью продолжения политически мотивированных преследований лидера оппозиции, пятого Президента Украины Петра Порошенка. Они надеются остаться безнаказанными.

Но отвечать придется. И по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", - отметил правозащитник.