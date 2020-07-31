Промышленный безвиз должен помочь нарастить экспорт готовой продукции в ЕС

Промышленный безвиз должен помочь нарастить экспорт готовой продукции в ЕС

Украина рассчитывает, что благодаря соглашению АСАА, известному как "промышленный безвиз", она может увеличить экспорт готовой промышленной продукции в Европейский Союз.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Евроинтеграционный портал.

"Когда компания экспортирует сырье, то должна проходить несколько ступеней сертификации. А если производит готовую продукцию под один из технических регламентов, то фактически получает на нее "безвиз". После заключения Соглашения АСАА, получив украинский сертификат, производитель может без дополнительных сертификатов экспортировать свою продукцию в ЕС. Это стимул производить не только комплектующие, а готовый продукт, то есть с более высокой добавленной стоимостью", – объяснила О.Стефанишина.

Она также отметила, что Украина рассчитывает на уменьшение до нуля торговых квот в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Никто не мог представить, что через 5 лет Украина войдет в пятерку стран-лидеров экспортеров, например, томатов и меда в ЕС. Сейчас этот безумный скачок в экспорте дает нам сильную переговорную позицию, чтобы объем квоты можно было пересматривать. Но я настаиваю на том, чтобы большой экспорт товаров не ограничивался тарифной квотой, а шел с нулевой ставкой", - отметила вице-премьер-министр.

МинПром по материалам Укринформ

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