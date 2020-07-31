Гонконг перенес парламентские выборы на 2021 год из-за коронавируса

Оппозиция обвинила правительство в использовании пандемии как повода для того, чтобы не дать людям проголосовать.

Гонконг перенес парламентские выборы на 2021 год из-за коронавируса
Сторонники демократов в Гонконге
Фото: AFP

Правительство Гонконга на год отложило парламентские выборы, которые должны были состояться в сентябре, заявив, что это необходимо из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом пишет ВВС.

Руководитель администрации Гонконга Керри Лам назвала перенос выборов "самым сложным решением", которое она приняла за последние семь месяцев.

"Отсрочка выборов принята на основе соображений безопасности населения. Политических соображений не было", - сказала она.

Однако оппозиция обвинила правительство в использовании пандемии как повода для того, чтобы не дать людям проголосовать. Кроме того, 30 июля правительство запретило 12 кандидатам от демократии участвовать в выборах.

В настоящее время в Гонконге наблюдается вспышка Covid-19, и в пятницу был зарегистрирован 121 новый случай.

Напомним, эпидемия коронавируса привела к временному прекращению уличных протестов в стране, которые начались в июне прошлого года.

Жители этой бывшей британской колонии выступили против нового законопроекта об экстрадиции, который предусматривал возможность выдачи гонконговцев властям центрального Китая. Законопроект отозвали, но протестное движение не стихло. Антиправительственные протесты возобновились 10 мая, после того как власти запретили проведение марша. Участники выступают против сокращения свобод и требуют проведения демократических реформ.

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