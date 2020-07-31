Киеврада рекомендует столичным школам начинать день с гимна Украины

Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице.

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам ежедневно исполнять Государственный Гимн Украины, а также исполнять его во время проведения торжественных мероприятий.

Об этом сообщается на сайте Киеврады.

"Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и почтение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - отметил соавтор решения, депутат Олег Бондарчук.

Согласно выводам Управления правового обеспечения деятельности Киевского горсовета, ни один закон Украины не предусматривает полномочий поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна.

"Учитывая это, Киеврада рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязывает делать это", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2018 году глава Николаевской области подписал распоряжение, согласно которому во всех школах с 1 сентября перед первым уроком должен звучать Гимн Украины.