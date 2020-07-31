Кличко не смог опровергнуть информацию о переводе денег фирмам Комарницкого

Вчера, 30 июля, в ходе заседания столичного горсовета депутат Киевсовета Александр Пабат обвинил мэра столицы Виталия Кличко в передаче миллиардов гривен из бюджета фирмам “смотрящего” Дениса Комарницкого. В ответ городской глава не сказал ничего конкретного и никак не прокомментировал множество свидетельств журналистов и народных депутатов.

Об этом KV стало известно из вчерашнего заседания Киевсовета.

“Вы нам сказали о том, что мы работаем над тем, чтобы наполнять бюджет, а кто не голосует – тот бюджет не наполняет. Согласен, но намного важнее не только наполнение бюджета, а куда он тратится. И сейчас мы узнаем из материалов уголовных дел о том, что два миллиарда на Подольский мост куда-то “растворились” на шесть компаний. Причем, половина платежа была вообще проведена наличными. То же строительство метрополитена. Те же автобусы за 10 миллионов. Таких моментов много – и по мостам, и по асфальтированию. И по всем им возникает много вопросов”, – заявил Александр Пабат.

Кличко ответил ему пространной репликой, пытаясь оправдаться тем, что деньги подрядчикам не переводятся до выводов экспертов.

“Я знаю, что любой объект, когда он вводится в эксплуатацию, всегда вызывает много спекуляций. Перед тем как открыть Пешеходный мост я привселюдно сказал, что деньги подрядчику не переведены. Мы отдаем документы в Институт судебных экспертиз, и только после того, как будет проверено целевое использование средств – правильно или неправильно – мы, отталкиваясь от этого, будем решать вопрос перевода денег подрядчику. Мы абсолютно открыты и готовы отчитываться о каждой копейке. Наша задача – реализовывать проекты. А задача правоохранительных органов – контролировать целевое использование каждой копейки бюджета нашего города”, – ответил Кличко.

Отметим, слова мэра о том, что подрядчики никогда не получают бюджетные средства до проведения экспертизы не соответствуют действительности.

К примеру, ранее в своем расследовании журналист Денис Бигус доказал, что на Подольский мост было выделено более 6 млрд гривен. Причем, выделялись они без конкурса фирме-прокладке “Эко-Буд-Трейд”, за которой стоят “смотрящий” по Киеву Денис Комарницкий, народный депутат Николай Тищенко и его свояк Герман Блинов.

Информацию о связях Кличко с Комарницким и о передаче первым средств на фирмы второго озвучивал и ряд народных депутатов, в частности, Гео Лерос и Александр Дубинский.