Медики подготовили открытое письмо к Зеленскому и Шмыгалю с требованием прекратить политическое давление на Степанова и Минздрав

"За тот короткий срок, который министр Степанов находится в должности, он смог наладить эффективную коммуникацию и взаимодействие между врачебным сообществом и Минздравом".

Медики подготовили открытое письмо к Зеленскому и Шмыгалю с требованием прекратить политическое давление на Степанова и Минздрав
Фото: facebook/ Максим Степанов

Медицинское сообщество Украины подготовило открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Его текст LB.ua передали информированные источники в Министерстве здравоохранения.

"Обращаемся к вам, как к высшим должностным лицам в нашем государстве, которые должны защищать права и свободы граждан Украины, в связи с ситуацией, которая складывается вокруг Министерства здравоохранения и его руководителя Максима Степанова. Мы не разделяем ту неконструктивную критику, которую в последнее время получает Степанов от своих оппонентов", - говорится в письме.

В тексте также указано, что "системная работа по реформированию медицинской системы в Украине только сейчас началась в полной мере, и политическая борьба за должности не должна ее остановить".

"Министерство здравоохранения впервые за последние несколько лет наконец адекватно реагирует на проблемы и потребности врачей и способствует их решению. За то короткое время, которое министр Степанов находится в должности, он смог наладить эффективную коммуникацию и взаимодействие между врачебным сообществом и Минздравом. Нынешняя команда министерства имеет не только высокую профессиональную подготовку и разбирается в проблемах украинской медицины, но и прислушивается к советам и мнениям медиков, которые непосредственно занимаются лечением людей. Это настоящая синергия и сотрудничество, которые имеют целью сделать отечественную систему здравоохранения современной и удобной как для врачей, так и для пациентов", - также указано в письме.

Кроме того подчеркивается, что украинская медицина стойко выдерживает испытание пандемией: "Нам удалось удержать эпидемию COVID-19 в контролируемой плоскости и не допустить худшего сценария, несмотря на то, что система здравоохранения совершенно не была к ней готова, ценой больших усилий разрушительные процессы остановлены. В этом мы видим вклад действующей команды Министерства, которая круглосуточно реагировала и реагирует на ситуацию. Была налажена поставка необходимых материалов, средств личной защиты и медикаментов".

Также отмечается, что медицинское сообщество поддерживает "решимость министра в корректировке медицинской реформы и видит положительные изменения в системе здравоохранения, которые предлагает команда Степанова". Это, в частности, касается разработки адекватных тарифов на медицинские услуги и решения вопроса поставки медикаментов и лекарств из-за границы, которые долгое время не могли попасть к пациентам, а также старта пилотного проекта по трансплантации.

"Поэтому мы настаиваем на необходимости немедленно прекратить политическое давление на действующую команду Министерства здравоохранения со стороны различных политических сил и дать возможность ей спокойно и системно работать. Медицина не стать полигоном для политических игр, ведь от этого зависит жизнь и здоровье миллионов наших сограждан", - подытоживается в письме.

Напомним, что 28 июля Верховная Рада зарегистрировала проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Ее инициатором стала фракция "Голос", однако подписи под ней поставили 96 нардепов, которые представляют все парламентские фракции.

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