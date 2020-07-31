НАБУ проводит обыск в центральном офисе компании Новинского

Следственные действия проводятся в рамках расследования законности выдачи в 2017 году спецразрешения на добычу углеводородов компании Аркона Газ-Энергия.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в центральном офисе компании Smart Energy, входящей в Смарт Холдинг Вадима Новинского. Также обыски проводятся в офисе компании в селе Яхники Полтавской области.

Об этом сообщается на сайте Smart Energy.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании Аркона Газ-Энергия. Компанию приобрела Enwell Energy (бывший Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте 2020 года.

"Как мы понимаем, у НАБУ есть некие претензии к должностным лицам Государственной службы геологии и недр и «Аркона Газ-Энергия». НАБУ рассматривает законность получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов несколько лет назад. Enwell Energy купила «Аркону» в марте этого года, соблюдая все законные процедуры, требования украинского законодательства и Лондонской фондовой биржи. Правоохранители решили получить документы, касающиеся сделки, о чем они сделали предварительный запрос. Не совсем понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонедр, “Арконы” и недавней сделкой. Три года тому назад мы вообще ничего не знали про “Аркону”. Но мы своевременно уведомили представителей НАБУ, что все документы, как и положено, находятся во владении лондонской Enwell Energy, куда правоохранителям и стоит обращаться. Компании, которые находятся в киевском офисе и в Полтавской области, не являются сторонами сделки. Тем не менее, НАБУ, обладая данной информацией, прибегло к крайней мере – обыскам, которые заблокировали деятельность всей группы", - заявляет генеральный директор Smart Energy Сергей Глазунов.

По словам Глазунова, компании не понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонедр, Арконы и недавним соглашением.

"Все документы находятся во владении лондонской Enwell Energy, куда НАБУ и стоит обращаться", - добавил гендиректор.

Напомним, в июне кипрская компания Pelidona Services Limited, входящая в "Смарт-холдинг" Новинского, увеличила свою долю в британской нефтегазовой компании Regal Petroleum с активами в Украине с 54% до 82,65%.

В 2017 году Государственная служба геологии и недр приостановила действие специального разрешения на пользование недрами для ЧАО "Укргаздобыча", входящего в группу компаний Smart Energy. Специальное разрешение на пользование недрами было приостановлено после проведения внеплановой проверки.