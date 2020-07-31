НАБУ проводит обыск в центральном офисе компании Новинского

Следственные действия проводятся в рамках расследования законности выдачи в 2017 году спецразрешения на добычу углеводородов компании Аркона Газ-Энергия.

НАБУ проводит обыск в центральном офисе компании Новинского
Фото: facebook.com/novynskyi

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в центральном офисе компании Smart Energy, входящей в Смарт Холдинг Вадима Новинского. Также обыски проводятся в офисе компании в селе Яхники Полтавской области.

Об этом сообщается на сайте Smart Energy.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании Аркона Газ-Энергия. Компанию приобрела Enwell Energy (бывший Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте 2020 года.

"Как мы понимаем, у НАБУ есть некие претензии к должностным лицам Государственной службы геологии и недр и «Аркона Газ-Энергия». НАБУ рассматривает законность получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов несколько лет назад. Enwell Energy купила «Аркону» в марте этого года, соблюдая все законные процедуры, требования украинского законодательства и Лондонской фондовой биржи. Правоохранители решили получить документы, касающиеся сделки, о чем они сделали предварительный запрос. Не совсем понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонедр, “Арконы” и недавней сделкой. Три года тому назад мы вообще ничего не знали про “Аркону”. Но мы своевременно уведомили представителей НАБУ, что все документы, как и положено, находятся во владении лондонской Enwell Energy, куда правоохранителям и стоит обращаться. Компании, которые находятся в киевском офисе и в Полтавской области, не являются сторонами сделки. Тем не менее, НАБУ, обладая данной информацией, прибегло к крайней мере – обыскам, которые заблокировали деятельность всей группы", - заявляет генеральный директор Smart Energy Сергей Глазунов.

По словам Глазунова, компании не понятна связь между получением лицензии, действиями должностных лиц Госгеонедр, Арконы и недавним соглашением.

"Все документы находятся во владении лондонской Enwell Energy, куда НАБУ и стоит обращаться", - добавил гендиректор.

Напомним, в июне кипрская компания Pelidona Services Limited, входящая в "Смарт-холдинг" Новинского, увеличила свою долю в британской нефтегазовой компании Regal Petroleum с активами в Украине с 54% до 82,65%.

В 2017 году Государственная служба геологии и недр приостановила действие специального разрешения на пользование недрами для ЧАО "Укргаздобыча", входящего в группу компаний Smart Energy. Специальное разрешение на пользование недрами было приостановлено после проведения внеплановой проверки.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)В Беларуси задержали более 30 роSSийских боевиков из ЧВК "Вагнер" (обновлено)
МИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под МинскомМИД Беларуси вызывает посла Украины из-за задержания "вагнеровцев" под Минском
Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"Украина, Литва и Польша создали "Люблинский треугольник"
Леонид Кучма передумал возглавлять Украину в контактной группе по Донбассу, Владимир Зеленский отнесся с пониманиемЛеонид Кучма передумал возглавлять Украину в контактной группе по Донбассу, Владимир Зеленский отнесся с пониманием
Блок рекламы


Похожие новости
Комарницкий отблагодарил Говду за предупреждение об обысках, продвинув в первые заместители генпрокурора - ТаранКомарницкий отблагодарил Говду за предупреждение об обысках, продвинув в первые заместители генпрокурора - Таран
Белорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной частной военной компанииБелорусские СМИ сообщили о задержании 32 боевиков иностранной частной военной компании
НАБУ завершило расследование дела о закупке квартир для Нацгвардии в проблемном ЖК под КиевомНАБУ завершило расследование дела о закупке квартир для Нацгвардии в проблемном ЖК под Киевом
Высший совет правосудия призвала НАБУ не участвовать в "информационной кампании, которая угрожает независимости судебной власти"Высший совет правосудия призвала НАБУ не участвовать в "информационной кампании, которая угрожает независимости судебной власти"
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ СитникаРада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонд держмайнаНАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонд держмайна
В полтавском офисе ОПЗЖ произошел взрывВ полтавском офисе ОПЗЖ произошел взрыв
Шмыгаль сообщил, что Кабмин проводит расследование возможного плагиата ШкарлетаШмыгаль сообщил, что Кабмин проводит расследование возможного плагиата Шкарлета
Экс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САПЭкс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САП
В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья первой ледиВ Офисе президента рассказали о состоянии здоровья первой леди
Последние новости
Подгружаем последние новости