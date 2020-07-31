"Европейская Солидарность" требует собрать заседание ВР в связи с ухудшением эпидемической ситуации

"Антирекорды по количеству заболеваний не должны оставаться только достоянием статистики".

"Европейская Солидарность" требует собрать заседание ВР в связи с ухудшением эпидемической ситуации
Фото: Михаил Палинчак

«Европейская Солидарность» требует от властей срочно собрать заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, обнародовавший соответствующее заявление.

«Антирекорды по количеству заболеваний не должны оставаться только достоянием статистики. Лишь за 29 июля коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 1197 человек - самый высокий суточный показатель с начала пандемии. 1090 больных зарегистрировано за 30 июля. Официально признано, что Киев и 12 областей не могут ослабить карантин. Хотя карантин сам по себе остается формальностью, после того, как «Велюры» и лично Владимир Зеленский продемонстрировали обществу необязательность его соблюдения», - отметил Герасимов.

По его мнению, правительство должно объяснить, как будет исправлять ситуацию. Свой план должен раскрыть и министр здравоохранения. А депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай заболевания коронавирусной болезнью.

«С начала эпидемии коронавирусом уже заболели 8654 медработника. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19.

Кабинет Министров и Офис Президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный коронавирусный фонд. Потому что вместо помощи медицинской системе у Зеленского взяли курс на «освоение» средств специального фонда через так называемое «большое строительство» дорог. Согласно журналистским расследованиям, на отдельных участках стоимость километра уже выросла втрое по сравнению с предыдущими годами», - считает депутат.

В то же время он упрекнул, что на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог из коронавирусного фонда направляется более 30 млрд гривен.

«Почему строительство дорог должно осуществляться за счет средств, предназначенных для спасения людей от болезни №1 в мире? Ответ ясен. Это - расходы на политическую рекламу «Слуг народа» перед местными выборами. Особый цинизм тратить на это государственные деньги, зарезервированные для спасения здоровья и жизни украинцев.

Еще одна задача парламента - усилить контроль за действиями некомпетентной, дилетантской и склонной к коррупции исполнительной власти и создать временную следственную комиссию по расследованию расходов из специального антикоронавирусного фонда", - считает Герасимов.

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