Степанов представил план реформы экстренной медицины

Глава Минздрава отметил, что в 2021 году услуги ЭМП и ее финансирование должно быть на уровне 15,9 млрд гривен.

Степанов представил план реформы экстренной медицины
Фото: facebook/ Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов представил детальный план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Сейчас в Украине работает 25 региональных центров экстренной медицинской помощи. В системе работает около 40 тыс. человек, 2 954 бригады, которые круглосуточно, 24/7, готовы прийти украинцам на помощь", - отметил Степанов.

Он отметил, что Минздрав знает основные проблемы, которые сегодня существуют в сфере экстренной медицины. Среди них: неверно построенная сеть ЭМП, состояние автопарка, неправильно построенные маршруты пациентов, отсутствие достоверных статистических данных, отсутствие алгоритмов реагирования при чрезвычайных ситуациях, низкое финансовое обеспечение и другие.

Также Степанов отметил, что в следующем году планируется, что показатель соблюдения норматива по времени приезда скорой к пациенту должен достичь 60% (сейчас только 30%), в 2022 году - 75%, а в 2023 году - 85%. Кроме этого, Минздрав пересмотрит и изменит систему маршрутизации пациентов, то есть в какое именно медучреждение должны направлять пациента в критическом состоянии.

"В 2020 году размер финансирования ЭМП составлял 6 млрд гривен. Дополнительно правительство выделило еще 1,26 млрд грн. 922 млн грн предусмотрено в государственном бюджете на замену карет скорой помощи, которые находятся на балансе нашей экстренки. В этом году мы планируем закупить около 400 автомобилей", - подчеркнул министр.

По его словам, в 2021 году услуги ЭМП и ее финансирование должно быть на уровне 15,9 млрд грн. По мнению главы Минздрава, именно с такими цифрами можно говорить о качественной помощи.

"Также надо предусмотреть около 1,6 млрд гривен на закупку автомобилей, что позволит закупить около 700 автомобилей. Еще 707 машин планируем закупить в 2022 году. Это наши приоритеты и видение экстренной медицинской помощи. Мы четко знаем, куда идти и каким образом это делать. Мы начали двигаться по этому пути, и я уверенно могу сказать, что мы в ближайшие 2-3 года сделаем эталонную экстренную медицинскую помощь", - подытожил Степанов.

Напомним, с 1 апреля прошлого года в пяти областях стартовал пилотный проект развития системы экстренной медицинской помощи. В госбюджете на 2019-й на него был предусмотрен 1 млрд гривен.

В 2020 году правительство приняло решение увеличить финансирование ЭМП на 40%. 30 июля Нацслужба по вопросам здоровья подписала договоры с центрами экстренной медицинской помощи о повышенных тарифах. Доплата по этим соглашениям прежде всего будет расходоваться на повышение зарплат работникам экстренной помощи, в том числе водителям "скорых".

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