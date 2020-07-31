Шмыгаль: университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать обучение

"Все решения надо принимать с учетом безопасности наших детей".

Шмыгаль: университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать обучение
Фото: ТВ Центр

Университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что, согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса. Ученый совет учреждения высшего образования принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет, надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе . Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасности наших детей", - сказал премьер.

Министерство образования и науки рекомендует учреждениям высшего образования планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных Постановлением правительства №641. В случае благоприятной ситуации, МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию: для студентов 1 курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования, - в период с 1 по 15 сентября 2020 года; для студентов старших курсов, начиная со второго, - с 1 сентября 2020 года; для студентов ОС Магистр первого года обучения - в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Напомним, в этом году из-за введения карантина

- все даты сместились на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО) и до 16 августа (для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены).

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