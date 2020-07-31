Кравчук озвучил, на какие компромиссы готов в ТКГ

Один из них - особая система управления.

Кравчук озвучил, на какие компромиссы готов в ТКГ
Фото: facebook/mysh mark

Новый глава украинской делегации в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук пояснил, на какие компромиссы готов идти.

Первый - "особая система управления", - сообщил он в интервью "Суспільному".

"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - пояснил он.

Второй компромисс - "свободная экономическая зона".

"Я когда-то был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - добавил он.

Кравчук отметил, что эти компромиссы не касаются суверенитета Украины. Он подчеркнул, что вопрос особого статуса - "это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины".

Также он заявил, что выборы в ОРДЛО можно проводить, когда там "будут хоть какие-то капельки украинской власти, украинской жизни".

Напомним, что вчера первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

В сообщении Офиса президента указано, что Леонид Кравчук имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня. Новый глава делегации Украины в ТКГ будет активно объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в рамках работы группы.

Кравчук после назначения заявил, что не исключает проведения кадровых перестановок. Все кадровые изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.

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