Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию "вагнеровцев"

Среди более чем 30 задержанных под Минском наемников - 9 уроженцев Украины.

Офис Генпрокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц в Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в ОГП.

В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Республики Беларусь .

Напомним, 29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных - в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина может требовать выдачи своих уроженцев, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками. СБУ подтвердила намерение экстрадировать их. Пресс-секретарь Путина заявил, что РоSSия не признает украинского гражданства задержанных боевиков.

Ранее мы сообщали, что Украина получила от Беларуси полный список задержанных боевиков роSSийской частной военной компании "Вагнер". Украинские правоохранители проверили их на вероятную причастность к преступлениям против нашего государства.