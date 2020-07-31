В Госдуме фюрера РФ начали говорить об официальных поставках оружия на оккупированный Донбасс

Председатель комитета Госдумы РоSSийской Федерации по делам СНГ , евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что если в США примут закон о выделении военной помощи Украине, это "может заставить" РоSSию задуматься о поставках оружия на оккупированный ею Донбасс.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - "ДНР" и "ЛНР". В таких условиях мы тоже имеем право поставлять оружие в эти республики официально", - сказал Калашников.

При этом он называет поставки оружия боевикам "вынужденным шагом".

«Не войсками, а хотя бы поставками оружия ... И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие "ДНР" и "ЛНР", - предложил Калашников.

Напомним, в июне Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на сумму 250 млн долларов по программе "Инициатива помощи Украине в вопросах безопасности". 30 июля стало известно, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий США инициируют законопроект по предоставлению Украине ежегодной поддержки в размере $ 300 млн военной и другой помощи.

Еще в 2015 году один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) говорил, что без поддержки РФ Украина сможет отвоевать Донбасс за три дня. В том же году агентство Bloomberg писало, что РФ ежемесячно перечисляла одной только "ДНР" не менее 2,5 млрд рублей.

С 2014 года РоSSия направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины они не проходят, к проверкам этих грузовиков россияне не допускают. Таким образом, под видом "гумконвоев" РоSSия направляет на Донбасс материалы и вооружения для боевиков.