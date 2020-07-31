Порошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSии

"В Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина".

Порошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSии
Фото: eurosolidarity.org

Законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, внесенный в Сенат США, – это мощное проявление двухпартийной поддержки нашего государства и четкий сигнал стране-агрессору. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко пишет в сети Facebook.

«Очень своевременное и мощное проявление двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США! Внесенный нашими друзьями законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности - Ukraine Security Partnership Act - посылает четкий сигнал и роSSийском агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии», - пишет Порошенко.

«Наши надежные стратегические партнеры в Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина и внутри, и снаружи. Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира», - отмечает пятый президент Украины.

«Искренне ценим призыв к укреплению партнерства в сфере безопасности между Украиной и США, включая усиленную дипломатическую поддержку, предоставление летального оружия, поощрение других партнеров к соответствующим шагам, как и назначение нового специального представителя. Глубоко благодарен за этот шаг единства и солидарности с Украиной», - отметил лидер партии «Европейская Солидарность».

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