Порошенко считает законопроект об увеличении военной помощи Украине со стороны США четким сигналом РоSSии

Законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, внесенный в Сенат США , – это мощное проявление двухпартийной поддержки нашего государства и четкий сигнал стране-агрессору. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко пишет в сети Facebook.

«Очень своевременное и мощное проявление двухпартийной поддержки Украины со стороны Сената США ! Внесенный нашими друзьями законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности - Ukraine Security Partnership Act - посылает четкий сигнал и роSSийском агрессору, и всем тем, кто еще питает иллюзии», - пишет Порошенко.

«Наши надежные стратегические партнеры в Вашингтоне знают и понимают опасность вызовов, с которыми сталкивается Украина и внутри, и снаружи. Они четко реагируют, демонстрируя стратегическое видение роли и места Украины в борьбе за мир, безопасность, демократию и стабильность свободного мира», - отмечает пятый президент Украины.