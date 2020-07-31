Следующий раунд переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ состоится в октябре

"У нас достаточно правовых инструментов для результативной двусторонней коммуникации во время следствия".

Следующий раунд переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ состоится в октябре
Фото: МЗС

Следующий раунд переговоров с Ираном по выплате компенсаций за сбитие самолета МАУ под Тегераном планируется провести в октябре.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

На переговорах, которые прошли в Киеве 30 июля и продолжались 11 часов, подчеркивалась необходимость налаживания взаимодействия между украинскими и иранскими правоохранительными органами для оперативного и объективного расследования всех обстоятельств авиакатастрофы.

"У нас достаточно правовых инструментов для результативной двусторонней коммуникации во время следствия. Монреальская конвенция, которая стандартизирует правила международных воздушных перевозок, и двусторонние договоры о правовых отношениях четко определяют права, обязанности и порядок сотрудничества. Поэтому мы должны найти компромисс, и эти переговоры - возможность наладить связь", - сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Сообщается, что за время следствия иранской стороне направлены четыре запроса о международной правовой помощи, и в рамках переговоров стороны более детально обсудили предложения украинской стороны.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за аварию авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпуса стражей Исламской революции.

Во Франции завершили обработку двух бортовых самописцев, которые 20 июля прибыли во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) вместе с иранскими следователями.

После этого 30 июля в Киев на переговоры прибыла иранская делегация.

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