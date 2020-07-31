Кулеба: Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата"

"Мы внимательно следим за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака».

Кулеба: Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата"
Фото: надано Дмитром Кулебою

Украина выступает за сохранение "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и продолжение функционирования минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы внимательно следим за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак - ИФ) со стороны РФ. Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение "нормандского формата", на продолжение функционирования минского процесса, в котором, напомню, в Трехсторонней контактной группе Украина и РоSSия, как стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ, ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

"Потому наша позиция очень проста: мы будем глубоко сожалеть, если какие-либо роSSийские шаги будут направлены на разрушение какого-либо элемента "нормандского формата" или минского процесса", - добавил глава МИД.

Напомним, Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями представителям Франции и Украины, в частности, Андрею Ермаку, письмо, в котором предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников. РоSSийский политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников "бессмысленными" и предложил отказаться от этого формата.

Председатель ОП Ермак считает, что встреча политических советников стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РоSSия), состоявшаяся в Берлине 3 июля, приблизила проведение нового саммита на уровне глав государств.

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