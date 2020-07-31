Кулеба: Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата"
"Мы внимательно следим за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака».
Украина выступает за сохранение "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и продолжение функционирования минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы внимательно следим за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак - ИФ) со стороны РФ. Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение "нормандского формата", на продолжение функционирования минского процесса, в котором, напомню, в Трехсторонней контактной группе Украина и РоSSия, как стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ, ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.
"Потому наша позиция очень проста: мы будем глубоко сожалеть, если какие-либо роSSийские шаги будут направлены на разрушение какого-либо элемента "нормандского формата" или минского процесса", - добавил глава МИД.
Напомним, Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями представителям Франции и Украины, в частности, Андрею Ермаку, письмо, в котором предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников. РоSSийский политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников "бессмысленными" и предложил отказаться от этого формата.
Председатель ОП Ермак считает, что встреча политических советников стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РоSSия), состоявшаяся в Берлине 3 июля, приблизила проведение нового саммита на уровне глав государств.