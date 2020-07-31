Ограничения в действии. Сколько в июне заработали чиновники Минфина

Заработная плата министра финансов Сергея Марченко, его заместителей и государственного секретаря министерства за июнь составила по 47,2 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Министерстве финансов на запрос Українських Новин.

Фото: 24tv.ua

Сколько заработали чиновники

Сумма средств, начисленная министру финансов Сергею Марченко в июне, составила 47 230 гривен.

Зарплата первого заместителя Дениса Улютина, заместителей Юрия Гелетия, Светланы Воробей, Романа Ермоличева, Юрия Драганчука, Василия Шкуракова, госсекретаря Константина Ващенко составила по 47 230 гривен.

Напомним

30 марта Рада назначила министром финансов Сергея Марченко.

На время карантина зарплату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний ограничили до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли антикризисные изменения в госбюджет.

На период карантина Рада определила предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен.