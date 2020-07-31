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2020-07-31
Ограничения в действии. Сколько в июне заработали чиновники Минфина
Заработная плата министра финансов Сергея Марченко, его заместителей и государственного секретаря министерства за июнь составила по 47,2 тыс. гривен.
Об этом сообщили в Министерстве финансов на запрос Українських Новин.
Фото: 24tv.ua
Сколько заработали чиновники
Сумма средств, начисленная министру финансов Сергею Марченко в июне, составила 47 230 гривен.
Зарплата первого заместителя Дениса Улютина, заместителей Юрия Гелетия, Светланы Воробей, Романа Ермоличева, Юрия Драганчука, Василия Шкуракова, госсекретаря Константина Ващенко составила по 47 230 гривен.
Напомним
- 30 марта Рада назначила министром финансов Сергея Марченко.
- На время карантина зарплату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний ограничили до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).
- Верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли антикризисные изменения в госбюджет.
- На период карантина Рада определила предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен.
- Позже Высший совет правосудия заявил, что временное ограничение судейского вознаграждения нарушает конституционные гарантии как независимости судей, так и судебной власти в целом.
- Аналогичное решение приняли и в Кабмине для руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний.