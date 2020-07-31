Совет Нацбанка освободил еще одного заместителя главы

Сергей Холод занимал эту должность с 2018 года.

Совет Нацбанка освободил еще одного заместителя главы
Богдан Данилишин
Фото: Богдан Данилишин / Facebook

Совет Национального банка Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ по собственному желанию. Об этом сообщил председатель совета Богдан Данилишин.

"Совет НБУ на своем заседании сегодня, 31 июля 2020 года освободила Холода Сергея Владимировича с должности заместителя главы Национального банка Украины по собственному желанию", - написал он в фейсбуке.

Холод с 2018 года занимал должность заместителя главы НБУ. Он отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение».

Напомним, что заместитель главы Национального банка по должности входит в его правление, которое является коллегиальным органом. Решения правления принимаются большинством голосов. Каждый член правления НБУ имеет один голос, а позиция главы НБУ является решающей при принятии решений в случае равного распределения голосов.

22 июля совет НБУ по представлению нового главы Кирилла Шевченко назначила ему заместителя. Эту должность получил Юрий Гелетий, который последние два года был заместителем министра финансов - сначала Оксаны Маркаровой, а потом Сергея Марченко. Гелетий заменил Олега Чурия, у которого закончился пятилетний контракт.

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